Ляшко не виключає обов’язкову вакцинацію українців

Віктор Ляшко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n160463-lyashko-ne-vykluchaie-obov-yazkovu-vakcynaciu-ukrayinciv.html

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Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко не виключив, що в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це міністр заявив в ефірі телеканалу ICTV.

Допускаю, — сказав Ляшко, відповідаючи на питання телеведучого щодо можливості запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу в Україні.

Ляшко зазначив, що вакцинація в Україні наразі добровільна, проте в цьому питанні можуть бути запроваджені певні зміни.

Питання можливості введення певних категорій професій до складу декретованих також розглядається. Це контингент, який може приходити на роботу після проходження повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Такі варіанти розглядаються, але ми взяли досвід ЄС і США: коли вводяться обмеження, але вони не працюють для вакцинованих, — зазначив він.



Міністр також допустив ймовірність проведення вакцинації серед підлітків, починаючи від 12 років. Водночас він зазначив, що в пріоритеті залишаються люди віком від 60 років, оскільки 82% всіх смертей припадають саме на цю категорію.

Нагадаємо, в Україні наразі чотири західні області найближче підійшли до «червоного» рівня епідемічної небезпеки через ситуацію із захворюваністю на COVID-19.