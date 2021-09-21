80% вакцинованих у школах недостатньо — Ляшко про тотальний карантин (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n160462-80-vakcynovanyh-u-shkolah-nedostatno-lyashko-pro-totalnyy-karantyn-video.htmlРакурс
Вакцинації навіть 80% персоналу навчальних закладів може бути недостатньо, аби продовжити освітній процес у звичному режимі. Школи можуть піти на карантин навіть у такому випадку.
Попри потрібну кількість вакцинованих від коронавірусу працівників запровадження карантину в школах залежить від інших умов.
Самої тільки вакцинації персоналу для цього недостатньо, розповів 20 вересня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі ІCTV.
Увесь клас йде на карантин, якщо в ньому захворіла дитина. Призупинення навчання не уникнути в усій школі, якщо половина класів пішла на самоізоляцію.
Якщо є інфікована дитина — клас іде на самоізоляцію. Якщо понад 50% класів також пішли на самоізоляцію — то школа йде на самоізоляцію. Навіть, якщо будуть вакциновані педагоги. Таким чином ми стримаємо поширення вірусу, не зупиняючи в країні освітній процес, — розповів міністр.
Наразі в Україні 60 навчальних закладів перебуває на самоізоляції.
Сьогодні усю Україну можуть перевести в «жовту» карантинну зону. Раніше повідомлялося, що школи восени працюватимуть тільки за умови вакцинації не менше 80% педагогів.