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80% вакцинованих у школах недостатньо - Ляшко про тотальний карантин (ВІДЕО)

80% вакцинованих у школах недостатньо — Ляшко про тотальний карантин (ВІДЕО)

21 вер 2021, 09:35
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Вакцинації навіть 80% персоналу навчальних закладів може бути недостатньо, аби продовжити освітній процес у звичному режимі. Школи можуть піти на карантин навіть у такому випадку.

Попри потрібну кількість вакцинованих від коронавірусу працівників запровадження карантину в школах залежить від інших умов.

Самої тільки вакцинації персоналу для цього недостатньо, розповів 20 вересня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі ІCTV.

Увесь клас йде на карантин, якщо в ньому захворіла дитина. Призупинення навчання не уникнути в усій школі, якщо половина класів пішла на самоізоляцію.

Якщо є інфікована дитина — клас іде на самоізоляцію. Якщо понад 50% класів також пішли на самоізоляцію — то школа йде на самоізоляцію. Навіть, якщо будуть вакциновані педагоги. Таким чином ми стримаємо поширення вірусу, не зупиняючи в країні освітній процес, — розповів міністр.


Наразі в Україні 60 навчальних закладів перебуває на самоізоляції.

Сьогодні усю Україну можуть перевести в «жовту» карантинну зону. Раніше повідомлялося, що школи восени працюватимуть тільки за умови вакцинації не менше 80% педагогів.

Джерело: Ракурс


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