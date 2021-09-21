80% вакцинированных в школах недостаточно — Ляшко о тотальном карантине

https://racurs.ua/n160462-80-vakcinirovannyh-v-shkolah-nedostatochno-lyashko-o-totalnom-karantine-video.html

Ракурс

Вакцинации даже 80% персонала учебных заведений может быть недостаточно, чтобы продолжить образовательный процесс в обычном режиме. Школы могут пойти на карантин даже в таком случае.

Несмотря на нужное количество вакцинированных от коронавируса работников введение карантина в школах зависит и от других условий.

Одной только вакцинации персонала для этого недостаточно, рассказал 20 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ІCTV.

Весь класс идет на карантин, если в нем заболел ребенок. Приостановления обучения не избежать во всей школе, если половина классов ушла на самоизоляцию.

Если есть инфицированный ребенок — класс идет на самоизоляцию. Если более 50% классов также ушли на самоизоляцию — вся школа идет на самоизоляцию. Даже если при этом будут достаточно вакцинированы педагоги. Таким образом мы сдержим распространение вируса, не останавливая в стране образовательный процесс, — рассказал министр.

Сейчас в Украине 60 учебных заведений находится на самоизоляции.

Сегодня всю страну могут перевести в «желтую» карантинную зону. Ранее сообщалось, что школы осенью будут работать только при условии вакцинации не менее 80% педагогов.