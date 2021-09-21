Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Более 5 тыс. cлучаев коронавируса зафиксировали в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)

21 сен 2021, 09:05
999

В Украине за минувшие сутки, 20 сентября, зафиксировали еще 5 тыс. 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Среди них 463 ребенка и 129 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

  • Львовской области — 518;
  • Харьковской области — 486;
  • Днепропетровской области — 422;
  • Одесской области — 419;
  • Киеве — 399.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 86 больных. В настоящее время в больницах находятся 12 тыс. 987 пациентов с коронавирусом. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил аналитик Евгений Истербин.

10 областей имеют почти двукратное увеличение новых случаев за неделю, — подчеркивает Истербин.

Коронавирус за сутки унес жизни 137 больных, выздоровели 2 тыс. 156 человек.

За сутки проведены 63 тыс. 973 тестов на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 2 млн 355 тыс. 805 человек;
  • выздоровели 2 млн 233 тыс. 573 пациентов;
  • умерли 55 тыс. 56 больных.

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав


Коронавирус в Украине, инфографика: Евгений Истербин

Напомним, в Украине в настоящее время четыре области наиболее близки к «красному» уровню эпидемической опасности из-за ситуации с COVID-19.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров