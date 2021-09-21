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В Україні триває епідемія коронавірусу
Понад 5 тис. випадків коронавірусу зафіксували в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n160461-ponad-5-tys-vypadkiv-koronavirusu-zafiksuvaly-v-ukrayini-za-dobu-infografika.htmlРакурс
В Україні за минулу добу, 20 вересня, зафіксували ще 5 тис. 159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Серед них 463 дитини та 129 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:
- Львівській області — 518;
- Харківській області — 486;
- Дніпропетровській області — 422;
- Одеській області — 419;
- Києві — 399.
Госпіталізували за добу 1 тис. 86 хворих. Наразі у лікарнях перебувають 12 тис. 987 пацієнтів з коронавірусом. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив аналітик Євген Істербін.
10 областей мають майже дворазове збільшення нових випадків за тиждень, — наголошує Істербін.
Коронавірус за добу забрав життя 137 хворих, одужали 2 тис. 156 осіб.
За добу здійснено 63 тис. 973 тестів на коронавірус.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 2 млн 355 тис. 805 осіб;
- одужали 2 млн 233 тис. 573 пацієнти;
- померли 55 тис. 56 хворих.
Нагадаємо, в Україні наразі чотири області найближчі до «червоного» рівня епідемічної небезпеки через ситуацію з COVID-19.
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