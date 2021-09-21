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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Понад 5 тис. випадків коронавірусу зафіксували в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)

21 вер 2021, 09:05
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В Україні за минулу добу, 20 вересня, зафіксували ще 5 тис. 159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Серед них 463 дитини та 129 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

  • Львівській області — 518;
  • Харківській області — 486;
  • Дніпропетровській області — 422;
  • Одеській області — 419;
  • Києві — 399.

Госпіталізували за добу 1 тис. 86 хворих. Наразі у лікарнях перебувають 12 тис. 987 пацієнтів з коронавірусом. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив аналітик Євген Істербін.

10 областей мають майже дворазове збільшення нових випадків за тиждень, — наголошує Істербін.

Коронавірус за добу забрав життя 137 хворих, одужали 2 тис. 156 осіб.

За добу здійснено 63 тис. 973 тестів на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 2 млн 355 тис. 805 осіб;
  • одужали 2 млн 233 тис. 573 пацієнти;
  • померли 55 тис. 56 хворих.

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ


Коронавірус в Україні, інфографіка: Євген Істербін

Нагадаємо, в Україні наразі чотири області найближчі до «червоного» рівня епідемічної небезпеки через ситуацію з COVID-19.

Джерело: Ракурс


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