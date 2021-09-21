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Ракурс
Віктор Ляшко, фото: «Громадське»

Чотири області наблизилися до «червоного» рівня — Ляшко (ВІДЕО)

21 вер 2021, 08:22
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В Україні наразі чотири області найближчі до «червоного» рівня епідемічної небезпеки через ситуацію із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив про це в ефірі телеканалу ICTV.

За словами Ляшка, як і в попередніх випадках зростання захворюваності на коронавірус в Україні, першими до «червоного» рівня наблизилися західні регіони:

  • Чернівецька область;
  • Волинська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Тернопільська область.

Міністр зазначив, що для встановлення «червоного» рівня епіднебезпеки область повинна декілька днів поспіль перевищувати один або два показники, які визначені в постанові Кабміну.


Ляшко наголосив, що «жовтий» рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території всієї країни одночасно. Після цього на перехід на «зелений» рівень відбудеться лише в разі, якщо сім днів поспіль індикатори відповідатимуть «зеленому» рівню.

Джерело: Ракурс


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