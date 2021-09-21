Чотири області наблизилися до «червоного» рівня — Ляшко (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n160460-chotyry-oblasti-nablyzylysya-do-chervonogo-rivnya-lyashko-video.htmlРакурс
В Україні наразі чотири області найближчі до «червоного» рівня епідемічної небезпеки через ситуацію із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив про це в ефірі телеканалу ICTV.
За словами Ляшка, як і в попередніх випадках зростання захворюваності на коронавірус в Україні, першими до «червоного» рівня наблизилися західні регіони:
- Чернівецька область;
- Волинська область;
- Івано-Франківська область;
- Тернопільська область.
Міністр зазначив, що для встановлення «червоного» рівня епіднебезпеки область повинна декілька днів поспіль перевищувати один або два показники, які визначені в постанові Кабміну.
Ляшко наголосив, що «жовтий» рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території всієї країни одночасно. Після цього на перехід на «зелений» рівень відбудеться лише в разі, якщо сім днів поспіль індикатори відповідатимуть «зеленому» рівню.