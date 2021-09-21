Четыре области приблизились к «красному» уровню — Ляшко (ВИДЕО)https://racurs.ua/n160460-chetyre-oblasti-priblizilis-k-krasnomu-urovnu-lyashko-video.htmlРакурс
В Украине в настоящее время четыре области наиболее близки к «красному» уровню эпидемической опасности из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил об этом в эфире телеканала ICTV.
По словам Ляшко, как и в предыдущих случаях роста заболеваемости коронавирусом в Украине, первыми к «красному» уровню приблизились западные регионы:
- Черновицкая область;
- Волынская область;
- Ивано-Франковская область;
- Тернопольская область.
Министр отметил, что для установления «красного» уровня эпидопасности область должна несколько дней подряд превышать один или два показателя, которые определены в постановлении Кабмина.
Ляшко подчеркнул, что «желтый» уровень эпидемической опасности устанавливается на территории всей страны одновременно. После этого на переход на «зеленый» уровень произойдет лишь в случае, если семь дней подряд индикаторы будут соответствовать «зеленому» уровню.