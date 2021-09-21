Виктор Ляшко, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n160460-chetyre-oblasti-priblizilis-k-krasnomu-urovnu-lyashko-video.html

Ракурс

В Украине в настоящее время четыре области наиболее близки к «красному» уровню эпидемической опасности из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил об этом в эфире телеканала ICTV.

По словам Ляшко, как и в предыдущих случаях роста заболеваемости коронавирусом в Украине, первыми к «красному» уровню приблизились западные регионы:

Черновицкая область;

Волынская область;

Ивано-Франковская область;

Тернопольская область.

Министр отметил, что для установления «красного» уровня эпидопасности область должна несколько дней подряд превышать один или два показателя, которые определены в постановлении Кабмина.

Ляшко подчеркнул, что «желтый» уровень эпидемической опасности устанавливается на территории всей страны одновременно. После этого на переход на «зеленый» уровень произойдет лишь в случае, если семь дней подряд индикаторы будут соответствовать «зеленому» уровню.