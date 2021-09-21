Как интернет влияет на пенсионеров, установили ученые

Интернет положительно влияет на когнитивные функции, фото:

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Регулярное пользование интернетом людьми пенсионного возраста может усилить когнитивные функции.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного международной группой ученых, сообщает пресс-служба Университета Ланкастера (Великобритания).

В рамках этого исследования ученые проанализировали когнитивные функции 2 тыс. 105 пенсионеров из разных регионов Европы — Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции Швейцарии, а также из Израиля.

Участники исследования вышли на пенсию в 2004 году. Ученые исследовали их когнитивные функции в 2013 и 2015 годах на тестах запоминания слов, где испытуемых попросили немедленно вспомнить список из 10 слов, а затем еще раз спустя пять минут.

Результаты продемонстрировали, что в среднем люди, которые пользовались интернетом после выхода на пенсию, могли вспомнить 1,22 дополнительных слова в тесте по сравнению с пенсионерами, которые не пользовались интернетом.

Впрочем, отмечают исследователи, такой результат могли повлиять и индивидуальные особенности испытуемых.

Пенсионеры, которые пользуются Интернетом, также чаще были мужчинами, которые были моложе, лучше образованными и находились на пенсии меньше времени. Кроме того, у них было лучше здоровье, несмотря на то, что они больше пьют и курят, — отмечает пресс-служба вуза.

Положительное влияние интернета было наиболее значительным среди женщин:

пенсионерки, которые регулярно пользовались интернетом, могли вспомнить на 2,37 больше слов по сравнению с женщинами, которые не выходили в интернет;

мужчины, которые регулярно пользовались интернетом на пенсии, смогли вспомнить на 0,94 больше слов, чем мужчины, которые им не пользовались.

Такой ученые установили, что пенсионеры, которые пользовались компьютерами на своих рабочих местах до выхода на пенсию, чаще продолжали пользоваться компьютерами после выхода на пенсию, а значит, имели лучшие когнитивные функции.