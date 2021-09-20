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Праздник завтра. Фото: УНИАН
21 сентября — какой праздник отмечают и что нельзя делатьhttps://racurs.ua/n160458-21-sentyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chto-nelzya-delat.htmlРакурс
Праздник завтра — 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, его еще также называют Богородичным праздником.
Богородичные праздники пышно отмечаются в местах, где освящались церкви в ее честь. Храмовые праздники обычно проходят с богослужением и трапезой. Обязательно приглашаются гости, все родственники собираются за круглым столом.
Этот праздник также традиционно считается и женским праздником, когда женщину почитали как продолжательницу рода. Праздник наследует древний арийский праздник рожениц, когда наши предки выражали благодарность опекунам полей и урожая, дедам-ладам.
Рождество Пресвятой Богородицы отмечается как праздник настоящей радости. Поэтому в эти дни не работали, не постились, а после молитв в храме собирали веселые застолья.
Народные приметы:
- если на Рождество Богородицы погода будет солнечной, то и осень ждет теплая и ясная, без обильных дождей. Если небо будет хмурым в этот день, то и осенние холода придут с дождями;
- если день выдался ясным, то такая погода сохранится и до конца октября;
- если утром туман — пойдут дожди;
- если туман рассеется неожиданно быстро — погода будет переменчивой;
- если утром пошел дождь, то будет лить он еще 40 дней, а зима выдастся холодной;
- если яркое солнце утром быстро высушивает росу на траве — не стоит ждать много снега зимой.
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