Праздник завтра. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n160458-21-sentyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-chto-nelzya-delat.html

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Праздник завтра — 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, его еще также называют Богородичным праздником.

Богородичные праздники пышно отмечаются в местах, где освящались церкви в ее честь. Храмовые праздники обычно проходят с богослужением и трапезой. Обязательно приглашаются гости, все родственники собираются за круглым столом.

Этот праздник также традиционно считается и женским праздником, когда женщину почитали как продолжательницу рода. Праздник наследует древний арийский праздник рожениц, когда наши предки выражали благодарность опекунам полей и урожая, дедам-ладам.

Рождество Пресвятой Богородицы отмечается как праздник настоящей радости. Поэтому в эти дни не работали, не постились, а после молитв в храме собирали веселые застолья.

Народные приметы: