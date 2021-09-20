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Ракурс
Свято завтра. Фото: УНИАН

21 вересня — яке свято відзначають та що не можна робити

20 вер 2021, 22:16
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Свято завтра — 21 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці, яке ще також називають Богородичним святом.

Богородичні свята пишно відзначаються в місцях, де освячувалися церкви на її честь. Храмові свята зазвичай проходять із богослужінням і трапезою. Обов’язково влаштовуються гостини, де всі родичі збираються за круглим столом.

Це свято також традиційно вважається й жіночим святом, коли жінку належить вшановувати як продовжувачку роду. Воно успадковує давнє арійське свято Рожениць, коли наші предки висловлювали подяку опікунам нив та врожаю, дідам-ладам.


Різдво Пресвятої Богородиці відзначається як свято справжньої радості. Тому в ці дні не працювали, не постували, а після молитов у храмі збирали веселі застілля.

Народні примети:

  • якщо на Різдво Богородиці погода буде сонячною, то й осінь чекає тепла і ясна, без рясних дощів. Якщо небо буде похмурим у цей день, то й осінні холоди прийдуть із дощами;
  • якщо день видався ясним, то така погода збережеться й до кінця жовтня;
  • якщо вранці туман — підуть дощі;
  • якщо туман розвіється несподівано швидко — погода буде мінливою;
  • якщо вранці пішов дощ, то буде лити він ще 40 днів, а зима видасться холодною;
  • якщо яскраве сонце вранці швидко висушує росу на траві — не варто чекати багато снігу взимку.

Джерело: Ракурс


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