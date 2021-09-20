Свято завтра. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n160458-21-veresnya-yake-svyato-vidznachaut-ta-scho-ne-mojna-robyty.html

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Свято завтра — 21 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці, яке ще також називають Богородичним святом.

Богородичні свята пишно відзначаються в місцях, де освячувалися церкви на її честь. Храмові свята зазвичай проходять із богослужінням і трапезою. Обов’язково влаштовуються гостини, де всі родичі збираються за круглим столом.

Це свято також традиційно вважається й жіночим святом, коли жінку належить вшановувати як продовжувачку роду. Воно успадковує давнє арійське свято Рожениць, коли наші предки висловлювали подяку опікунам нив та врожаю, дідам-ладам.

Різдво Пресвятої Богородиці відзначається як свято справжньої радості. Тому в ці дні не працювали, не постували, а після молитов у храмі збирали веселі застілля.

Народні примети: