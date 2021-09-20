Нові функції. Фото: Apple

https://racurs.ua/ua/n160457-ios-15-vypustyla-apple-yak-onovytysya-i-scho-novogo-foto.html

Ракурс

iOS 15 офіційно випустила корпорація Apple. Одночасно вийшли публічні версії операційної системи для смартфонів, планшетів і розумних годин.

Реліз iOS 15, iPadOS 15 і watchOS 8 відбувся в один день. Про це повідомляється на сайті компанії.

Щоб оновити iPhone, iPad і Apple Watch, необхідно увійти в налаштування пристрою і обрати відповідний пункт. Під час оновлення девайс кілька разів перезапуститься.

До цього Apple повідомила, що iOS 15 буде доступна на смартфонах, які отримали підтримку iOS 14. До них належать останні девайси Apple і старі телефони — iPhone 6s, 6s Plus і оригінальний iPhone SE. Нова версія ОС отримала оновлений дизайн, підтримку просторового аудіо, режим Focus для концентрації на роботі, перероблену систему повідомлень.

У планшетах з’явилася функція багатозадачності, віджети та бібліотека додатків, FaceTime з функцією демонстрації екрану, оновлений браузер Safari. У watchOS 8 з’явилася можливість створювати циферблати на основі портретів, додаток «Усвідомленість» для медитації і функція контролю якості сну.

Дата публічного релізу macOS Monterey, вихід якої очікується до кінця року, не повідомляється.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що компанія Apple 14 вересня представила новий розумний годинник Apple Watch Series 7. Його забезпечили новим великим безрамковим дисплеєм.