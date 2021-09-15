Великий дисплей та клавіатура — Apple показала розумний годинник Watch Series

https://racurs.ua/ua/n160188-velykyy-dyspley-ta-klaviatura-apple-pokazala-rozumnyy-godynnyk-watch-series.html

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Компанія Apple 14 вересня представила новий розумний годинник Apple Watch Series 7. Його надылили новими більшими безрамковими дисплеями.

Головною особливістю Apple Watch Series 7 став оновлений дизайн. Годинник став трохи быльшим: 40 мм версія підросла до 41 мм, а 44 мм — до 45 мм. Користувачам сподобається, що рамки навколо дисплеїв стали значно меншими, тепер їх товщина складає всього 1,7 мм. Це дозволило збільшити дисплей на 40% у порівнянні з попередником. Крім того, дисплеї стали яскравішими на 70%.

Завдяки збільшеному екрану Apple Watch Series 7 тепер можуть відображати клавіатуру, а значить тепер відповідати на повідомлення можна выдразу ж з розумного годинника.

Також Apple Watch Series 7 отримали нові циферблати і різноманітні ремінці. Компанія стверджує, що екран годин тепер більш стійкий до подряпин і тріщин.

На жаль, чутки не підтвердилися, і Apple Watch Series 7 не отримали функцію неінвазивного моніторингу рівня цукру в крові, про яку повідомляли інсайдери.

Apple Watch Series 7 надійдуть в продаж за ціною від 399 дол.