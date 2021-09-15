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Ракурс
Большой дисплей и клавиатура — Apple показала умные часы Watch Series

Большой дисплей и клавиатура — Apple показала умные часы Watch Series

15 сен 2021, 11:52
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Компания Apple 14 сентября представила новые умные часы Apple Watch Series 7. Его снабдили новым большим безрамочным дисплеем.

Главной особенностью Apple Watch Series 7 стал обновленный дизайн. Часы стали немного крупнее: 40 мм версия подросла до 41 мм, а 44 мм — до 45 мм. Пользователям понравится, что рамки вокруг дисплеев стали значительно меньшими, теперь их толщина составляет всего 1,7 мм. Это позволило увеличить дисплей на 40% по сравнению с предшественником. Кроме того, дисплеи стали ярче на 70%.

Большой дисплей и клавиатура — Apple показала умные часы Watch Series

Благодаря увеличенному экрану Apple Watch Series 7 теперь могут отображать клавиатуру, а значит теперь отвечать на сообщения можно сразу же на часах.

Также Apple Watch Series 7 получили новые циферблаты и разнообразные ремешки. Компания утверждает, что экран часов теперь более устойчив к царапинам и трещинам.


К сожалению, слухи не подтвердились, и Apple Watch Series 7 не получили функцию неинвазивного мониторинга уровня сахара в крови, о которой сообщали инсайдеры.

Apple Watch Series 7 поступят в продажу по цене от 399 долл.

Источник: Ракурс


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