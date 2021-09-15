Закриття каналів Медведчука - Верховний суд вимагає пояснень від СБУ

https://racurs.ua/ua/n160187-zakryttya-kanaliv-medvedchuka-verhovnyy-sud-vymagaie-poyasnen-vid-sbu.html

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У справі щодо «каналів Медведчука», оскарження закриття яких розглядає Верховний суд, служителі Феміди звернулися до Служби безпеки України за роз’ясненнями. У судових засіданнях оголошена перерва.

Касаційний адміністративний суд у складі ВС продовжив розгляд справ щодо правомірності застосування санкцій до ТОВ «Новий формат ТВ» і ТОВ «ТВ Вибір», інформує прес-служба суду.

Раніше проросійський нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак оскаржив указ президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021, яким було активовано рішення Ради нацбезпеки і оборони про застосування персональних санкцій проти «гаманця Медведчука».

Колегія суддів постановила протокольні ухвали, якими доручила СБУ, яка є установою-розробником документів з грифом «Для службового користування», повторно вирішити питання про ознайомлення представників позивачів із цими документами та надати суду письмову відповідь щодо цього питання, — йдеться у повідомленні Верховного суду.

У суді додали, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення у своїх поясненнях зазначила, що каналами на момент застосування до них санкцій було припинено мовлення через відмову в продовженні ліцензій, термін дії яких збіг за 1,5 року до застосування санкцій. У зв’язку із цим ВС попросив СБУ, як ініціатора санкцій, надати додаткові роз’яснення, а саме: яким чином товариства були «позбавлені права здійснювати ту діяльність, яку на той час уже не здійснювали, і через які дії, вчинені позивачем, до них застосовано санкції».

Зараз у судових засіданнях оголошена перерва.

Нагадаємо, 2 лютого Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK.

Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube. За даними соцопитування, майже половина українців підтримують закриття телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK.