Закрытие каналов Медведчука - Верховный суд требует объяснений от СБУ

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Ракурс

По делу о «каналах Медведчука», обжалование закрытия которых рассматривает Верховный суд, служители Фемиды обратились в Службу безопасности Украины за разъяснениями. В судебных заседаниях объявлен перерыв.

Кассационный суд в составе ВС продолжил рассмотрение дел о правомерности применения санкций к ООО «Новый формат ТВ» и ООО «ТВ Выбор», сообщает пресс-служба суда.

Ранее пророссийский нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак обжаловал указ президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021, который активировал решение Совета нацбезопасности и обороны о применении персональных санкций против «кошелька Медведчука».

Коллегия судей постановила протокольные решения СБУ, которая является учреждением-разработчиком документов с грифом «Для служебного пользования», повторно решить вопрос об ознакомлении представителей истцов с этими документами и представить письменный ответ по этому вопросу, — говорится в сообщении Верховного суда.

В суде добавили, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в своих объяснениях отметил, что каналами на момент применения к ним санкций было прекращено вещание из-за отказа в продлении лицензий, срок действия которых истек за 1,5 года до применения санкций. В связи с этим ВС попросил СБУ, как инициатора санкций, предоставить дополнительные разъяснения, а именно: каким образом общества были «лишены права осуществлять ту деятельность, которую к тому времени уже не совершали, и из-за каких действиий, совершенных истцом, к ним применены санкции».

Сейчас в судебных заседаниях объявлен перерыв.

Напомним, 2 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связанного с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на Youtube. По данным соцопроса, почти половина украинцев поддерживают закрытие телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.