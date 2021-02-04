Закрытые каналы Медведчука в СНБО сравнили с фашистскими

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Ракурс

Закрытые телеканалы Виктора Медведчука секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сравнил с фашистскими.

В посте на странице в Фейсбук Данилов апеллировал к нескольким международным журналистским организациям, которые вступились за «112.Украина», NewsOne и ZiK.

Секретарь СНБО ответил им: «Возможна ли была бы работа в Великобритании и США во время Второй мировой войны филиалов фашистских газет и радиостанций? Их закрытие также было бы расценено, как нападение на свободу слова?».

Данилов считает, что Украина находится в ситуации открытой военной агрессии, когда впервые с 1945 года на европейском континенте одна страна предприняла попытку аннексировать часть территории другого государства.

На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость, — ответил секретарь СНБО на обеспокоенность, которую International и European Federation of Journalists выразили в своем заявлении.

Данилов попросил эти журналистские институты не делать поверхностные оценки и стандартные заявления, а изучить детали, разобраться в сути, а не по форме.

Поскольку в заявлении IFJ и EFJ говорится об исключительных причинах для закрытия СМИ, то в СНБО напоминают, что «Украина уже семь лет живет в таких чрезвычайных условиях, название которым — война», а орудием гибридной оружия РФ являются телевизионные ресурсы, «финансирование которых фактически осуществляет страна-агрессор через аффилированных с ней политиков».

Напомним, что президент Украины ввел в действие решение СНБО от 2 февраля о санкциях против Тараса Козака, соратника Виктора Медведчука, которые предусматривают и аннулирование лицензий трех телеканалов.

«Ракурс» сообщал, что Маргарита Симоньян, руководитель пропагандистского телеканала Russia Today и главный редактор «Россия сегодня», пригласила на работу украинских журналистов с закрытых телеканалов, связанных с Медведчуком.