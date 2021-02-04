В РНБО порівняли з фашистськими закриті канали Медведчука

https://racurs.ua/ua/n149964-zakryti-kanaly-medvedchuka-v-rnbo-porivnyaly-z-fashystskymy.html

Ракурс

Закриті три телеканали Віктора Медведчука секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов порівняв з фашистськими.

У дописі на сторінці у Фейсбук Данілов апелював до кількох міжнародних журналістських організацій, які заступилися за «112.Україна», NewsOne та ZiK.

Секретар РНБО відповів їм так: «Чи можлива була би робота у Великій Британії і США під час Другої світової війни філій фашистських газет і радіостанцій? Їх закриття також було би розцінено, як напад на свободу слова?»

Данілов вважає, що Україна перебуває в ситуації відкритої військової агресії, коли вперше з 1945 року на європейському континенті одна країна зробила спробу анексувати частину територію іншої держави.

На нашу країну напали, і ми будемо діяти так, як потрібно, щоб зберегти державу і незалежність, — відповів секретар РНБО на стурбованість, яку International и European Federation of Journalists висловили у своїй заяві.

Данілов попросив ці журналістські інституції не робити поверхневі оцінки і стандартні заяви, а вивчити деталі, розібратися у суті, а не за формою.

Оскільки в заяві IFJ и EFJ йдеться про виняткові причини для закриття ЗМІ, то в РНБО нагадують, що «Україна вже сім років живе в таких надзвичайних умовах, назва яким — війна», а знаряддям гібридної зброї РФ є телевізійні ресурси, «фінансування яких фактично здійснює країна-агресор через афілійованих з нею політиків».

Нагадаємо, що президент України увів у дію рішення РНБО від 2 лютого про санкції проти Тараса Козака, соратника Віктора Медведчука, які передбачають й анулювання ліцензій трьох телеканалів.

«Ракурс» повідомляв, що Маргарита Симоньян, керівниця пропагандистського телеканалу Russia Today та головна редакторка «Россия сегодня», запросила на роботу українських журналістів із закритих телеканалів, пов’язаних з Медведчуком.