Новые функции. Фото: Apple

https://racurs.ua/n160457-ios-15-vypustila-apple-kak-obnovitsya-i-chto-novogo-foto.html

Ракурс

iOS 15 официально выпустила корпорация Apple. Одновременно вышли публичные версии оперативной системы для смартфонов, планшетов и умных часов.

Релиз iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8 состоялся в один день. Об этом сообщается на сайте компании.

Чтобы обновить iPhone, iPad и Apple Watch, необходимо войти в настройки устройства и выбрать соответствующий пункт. Во время обновления девайсы несколько раз перезапустятся.

До этого Apple сообщила, что iOS 15 будет доступна на смартфонах, которые получили поддержку iOS 14. К ним относятся последние девайсы Apple и старые телефоны — iPhone 6s, 6s Plus и оригинальный iPhone SE. Новая версия ОС получила обновленный дизайн, поддержку пространственного аудио, режим Focus для концентрации на работе, переделанную систему уведомлений.

В планшетах появилась функция многозадачности, виджеты и библиотека приложений, FaceTime с функцией демонстрации экрана, обновленный браузер Safari. В watchOS 8 появилась возможность создавать циферблаты на основе портретов, приложение «Осознанность» для медитации и функция контроля качества сна.

Дата публичного релиза macOS Monterey, выход которой ожидается до конца года, не сообщается.

Напомним, ранее мы сообщали, что компания Apple 14 сентября представила новые умные часы Apple Watch Series 7. Его снабдили новым большим безрамочным дисплеем.