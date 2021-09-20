Брату одиозного судьи Вовка объявили новое подозрение

Вовк. Фото: Бабель

https://racurs.ua/n160456-bratu-odioznogo-sudi-vovka-obyavili-novoe-podozrenie.html

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Павел Вовк, судья Окружного административного суда (ОАСК), вместе со своим братом и экс-работником Службы внешней разведки Украины, адвокатом Юрием Зонтовым занимался коррупционными сделками.

Последнему объявили новое подозрение, которое касается лжи в декларации. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Подозрение вручили детективы НАБУ и антикоррупционная прокуратура. Сейчас Зонтов уже имеет статус подозреваемого в деле о предоставлении взятки судьям ОАСК.

По версии следствия, он вместе с другим участником преступления обещал через главу ОАСК решить вопрос с одним из судей о положительном решении по делу. За это просили 100 тыс. долл. Предполагают, что подозреваемый является фактическим владельцем квартиры, где изъяли деньги. Однако эти сведения не указаны в его декларации 2020 года. Наличные, которую там нашли детективы НАБУ, в декларации тоже неуказанны.

Напомним, ранее мы сообщали, что в деле Юрия Зонтова, брата главы Окружного админсуда Киева, состоялось заседание апелляционной палаты Высшего антикорсуда Фемида оставила брату Павла Вовка меру пресечения без изменений.