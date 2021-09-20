Брату одіозного судді Вовка оголосили нову підозру

Вовк. Фото: Бабель

https://racurs.ua/ua/n160456-bratu-odioznogo-suddi-vovka-ogolosyly-novu-pidozru.html

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Павло Вовк, суддя Окружного адміністративного суду (ОАСК), разом зі своїм братом екс-працівником Служби зовнішньої розвідки України й адвокатом Юрієм Зонтовим займався корупційними оборудками.

Останньому оголосили нову підозру, яка стосується брехні в декларації. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Підозру вручили детективи НАБУ та антикорупційної прокуратури. Наразі Зонтов уже має статус підозрюваного щодо підбурення на надання хабаря суддям ОАСК.

За версією слідства, він спільно з іншим учасником злочину обіцяв через голову ОАСК розв’язати питання з одним із суддів про позитивне рішення в справі. За це просили 100 тис. дол. Припускають, що підозрюваний є фактичним власником квартири, де вилучили гроші. Однак ці відомості не вказані в його декларації за 2020 рік. Готівка, яку там знайшли детективи НАБУ, у декларації теж незазначена.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в справі Юрія Зонтова, брата голови Окружного адмінсуду Києва, відбулося засідання апеляційної палати Вищого антикорсуду. Феміда залишила брату Павла Вовка запобіжний захід без змін.