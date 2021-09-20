Разумков. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n160455-z-yisty-razumkova-ale-inshym-chynom-slugy-rozglyadaut-zaminu-golovy-aparatu-vr.html

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«Слуга народа», пропрезидентська партія, розгляне заміну глави апарату Верховної Ради проти регламенту — призначати або звільняти керівника апарату може лише голова ВР, який наразі перебуває на лікарняному.

У такий спосіб «слуги» намагаються прибрати чинного спікера парламенту Дмитра Разумкова. Таку думку висловив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, рішення ухвалюють під голосування по закону про олігархів. Для цього процесу «слугам» необхідно зробити замглави ВР Стефанчука виконувачем обов’язки голови, або прибрати Разумкова з поста взагалі.

Наразі голова фракції Давид Арахамія, президент Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак, які продавлюють закон про олігархів, не можуть зібрати достатню кількість голосів «Слуг народу» за відставку Разумкова. Тому вони провокують конфлікт між Разумковим та фракцією.

Якщо буде продавлено це голосування — значить Разумков програв, і наступного разу зберуть голоси вже проти нього самого, — заявив журналіст.



Закон про олігархів має для Єрмака й Зеленського ключове значення, вважає експерт. За його словами, це адмінресурс, який дозволяє Офісу президента прямо впливати на будь-який телеканал і велике ЗМІ, без такого важеля зберегти рейтинг «Слуги народу» не зможуть.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в «Слузі народу» не погоджуються з пропозиціями апарату Ради щодо порядку денного наступного робочого тижня в пленарній залі. СН вимагає включити в нього голосування в другому читанні законопроектів про олігархів і зміни до податкового кодексу.