Разумков. Фото: Лига

https://racurs.ua/n160455-sest-razumkova-no-po-drugomu-slugi-rassmatrivaut-zamenu-glavy-apparata-vr.html

Ракурс

«Слуга народа», пропрезидентская партия, рассмотрит замену главы аппарата Верховной Рады против регламента — назначать или увольнять руководителя аппарата может только глава ВР, который сейчас находится на больничном.

Таким образом «слуги» пытаются убрать действующего спикера парламента Дмитрия Разумкова. Такое мнение высказал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

По его словам, решение принимают для голосования по закону об олигархах. Для этого процесса «слугам» необходимо сделать замглавы ВР Стефанчука исполняющим обязанности спикера, или убрать Разумкова с поста вообще.

Сейчас глава фракции Давид Арахамия, президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, которые продавливают закон об олигархах, не могут собрать достаточное количество голосов «Слуг народа» за отставку Разумкова. Поэтому они провоцируют конфликт между Разумковым и фракцией.

Если будет продавлено это голосование — значит Разумков проиграл, и в следующий раз соберут голоса уже против него самого, — заявил журналист.



Закон об олигархах имеет для Ермака и Зеленского ключевое значение, считает эксперт. По его словам, это админресурс, который позволяет Офису президента напрямую влиять на любой телеканал и большое СМИ, без такого рычага сохранить рейтинг «Слуги народа» не смогут.

Напомним, ранее мы сообщали, что в «Слуге народа» не согласны с предложениями аппарата Рады по повестке дня следующей рабочей недели в пленарном зале. СН требует включить в него голосования во втором чтении законопроектов об олигархах и изменениях в Налоговый кодекс.