Як інтернет впливає на пенсіонерів, встановили учені

Інтернет позитивно впливає на когнітивні функції, фото:

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Регулярне користування інтернетом особами пенсійного віку може посилити когнітивні функції.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного міжнародною групою вчених, повідомляє прес-служба Університету Ланкастера (Велика Британія).

В межах цього дослідження учені проаналізували когнітивні функції 2 тис. 105 пенсіонерів з різних регіонів Європи — Австрії, Бельгії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Швеції Швейцарії, а також з Ізраїлю.

Учасники дослідження вийшли на пенсію у 2004 році. Учені дослідили їхні когнітивні функції у 2013 та 2015 роках на тестах запам’ятовування слів, де піддослідних попросили негайно пригадати список із 10 слів, а потім ще раз через п’ять хвилин.

Результати показали, що в середньому люди, які користувалися інтернетом після виходу на пенсію, могли згадати 1,22 додаткових слова в тесті порівняно з пенсіонерами, які не користувалися інтернетом.

Втім, зазначають дослідники, на такий результат могли вплинути й індивідуальні особливості піддослідних.

Пенсіонери, які користуються Інтернетом, також частіше були чоловіками, які були молодшими, краще освіченими і перебували на пенсії менше часу. Крім того, у них було краще здоров’я, попри те, що вони більше п’ють і курять, — зазначає прес-служба вишу.

Позитивний вплив інтернету був найбільш значним серед жінок:

пенсіонерки, які регулярно користувалися інтернетом, могли згадати на 2,37 більше слів порівняно з жінками, які не виходили в інтернет;

чоловіки, які регулярно користувалися інтернетом на пенсії, змогли пригадати на 0,94 більше слів, ніж чоловіки, які ним не користувалися.

Такою учені встановили, що пенсіонери, які користувалися комп’ютерами на своїх робочих місцях до виходу на пенсію, частіше продовжували користуватися комп’ютерами після виходу на пенсію, а отже, мали кращі когнітивні функції.