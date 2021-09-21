Росія виплатить компенсацію вдові отруєного полонієм критика Путіна

Олександр Литвиненко в госпіталі після отруєння, фото: Natasja Weitsz

https://racurs.ua/ua/n160481-rosiya-vyplatyt-kompensaciu-vdovi-otruienogo-poloniiem-eks-rozvidnyka-lytvynenka.html

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Росія має виплатити 100 тис. євро компенсації вдові колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, політемігранта та опонента уряду Володимира Путіна, який у 2006 році помер в одному з британських шпиталів від променевої хвороби.

На думку Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), Росія не надала достатньо доказів про свою непричетність до смерті Литвиненка. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Згідно з рішенням суду, Росія не провела ефективне розслідування та не забезпечила притягнення до відповідальності колишнього офіцера КДБ Андрія Лугового (нині депутат Держдуми Росії) і підприємця Дмитра Ковтуна, яких британські слідчі вважають виконавцями вбивства Литвиненка.

Луговий і Ковтун, а також офіційна Москва заперечують причетність до загибелі Литвиненка.

Литвиненко пропрацював майже 10 років у КДБ, а згодом у російській ФСБ, де дослужився до звання підполковника. Він критикував політику Путіна і у 2000 році виїхав до Великої Британії.

1 листопада 2006 року його отруїли чаєм з радіоактивним елементом полоній-210, під час зустрічі в барі лондонського готелю «Міленіум», де зустрічався з Луговим і Ковтуном.