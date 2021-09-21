Александр Литвиненко в госпитале после отравления, фото: Natasja Weitsz

https://racurs.ua/n160481-rossiya-vyplatit-kompensaciu-vdove-otravlennogo-poloniem-kritika-putina-litvinenko.html

Ракурс

Россия должна выплатить 100 тыс. евро компенсации вдове бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, политэмигранта и оппонента правительства Владимира Путина, который в 2006 году умер в одном из британских госпиталей от лучевой болезни.

По мнению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Россия не предоставила достаточно доказательств о своей непричастности к смерти Литвиненко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Согласно решению суда, Россия не провела эффективного расследования и не обеспечило привлечение к ответственности бывшего офицера КГБ Андрея Лугового (ныне депутат Госдумы России) и предпринимателя Дмитрия Ковтуна, которых британские следователи считают исполнителями убийства Литвиненко.

Луговой и Ковтун, а также официальная Москва отрицают причастность к гибели Литвиненко.

Литвиненко проработал почти 10 лет в КГБ, а позже в российской ФСБ, где дослужился до звания подполковника. Он критиковал политику Путина и в 2000 году уехал в Великобританию.

1 ноября 2006 года его отравили чаем с радиоактивным элементом полоний-210, во время встречи в баре лондонского отеля «Миллениум», где встречался с Луговым и Ковтуном.