Сколько нардепов проигнорировали вакцинацию от коронавируса. Фото: УП

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Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, однако меньше половины депутатов Верховной Рады получили прививку.

Такую неутешительную статистику озвучил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования Михаил Радуцкий в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Это позор, когда Верховная Рада пишет законы, которыми требует от людей вакцинироваться, носить маски, сама этого не выполняет. Сегодня в Верховной Раде провакцинировано не более 50% депутатов, — заявил он.

Радуцкий отметил, что принудительно вакцинировать нардепов никто не собирается. Вместо этого он предложил другую мотивацию.

Если вакцинирован — заходи в зал, если не вакцинирован — за свои деньги сдай антиген-тест. 15 минут и заходи, если ты переболел. И так каждые два дня. Это лучшая мотивация, — сказал нардеп.



Напомним, Верховная Рада Украины будет открываться только для привитых от коронавируса нардепов. Работать в парламенте смогут лишь те народные избранники, которые вакцинированы или переболели COVID-19. Такое мнение высказала заместитель главы ВР Елена Кондратюк.