Скільки нардепів проігнорували вакцинацію від коронавірусу. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160480-skilky-nardepiv-proignoruvaly-vakcynaciu-vid-koronavirusu.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, однак менше половини депутатів Верховної Ради отримали щеплення.

Таку невтішну статистику озвучив глава комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

Це ганьба, коли Верховна Рада пише закони, якими вимагає від людей вакцинуватися, носити маски, а сама цього не виконує. Сьогодні у Верховній Раді провакциновано не більше ніж 50% депутатів, — заявив він.

Радуцький наголосив, що примусово вакцинуватися нардепів ніхто не збирається. Натомість він запропонував іншу мотивацію.

Якщо вакцинований — заходь у зал, якщо не вакцинований — за власний кошт здай антиген-тест. 15 хвилин і заходь, якщо ти перехворів. І так кожні два дні. Оце найкраща мотивація, — сказав нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада України відкриватиметься тільки для щеплених від коронавірусу нардепів. Працювати в парламенті мають лише ті народні обранці, які вакциновані або перехворіли на COVID-19. Таку думку висловила заступник голови ВР Олена Кондратюк.