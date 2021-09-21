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Ракурс
Выборы в России. Фото: Газета.ру

Выборы в России — какие партии прошли в Госдуму

21 сен 2021, 12:38
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Выборы в России завершились — в Госдуму прошли пять партий, среди которых появилась одна новая.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России объявила, что обработала все 100% бюллетеней. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По предварительным итогам, голоса распределились таким образом:

  • «Единая Россия» — 49,8% голосов;
  • КПРФ — 19%;
  • ЛДПР — 7,5%;
  • «Справедливая Россия» — 7,5%;
  • «Новые люди» — 5,32%.

Партия «Новые люди» стала первой новой партией, которая зашла в Госдуму после 2003 года. Явка на выборах составила всего около 52%. Окончательные итоги будут подведены в пятницу — 24 сентября. Партия Путина «Единая Россия» сохранит конституционное большинство, получив не менее 300 мест в нижней палате российского парламента.

Во время голосования зафиксировали значительные нарушения — больше всего подозрений у наблюдателей и оппозиции вызвала процедура дистанционного электронного голосования. Публикация результатов этого голосования откладывалась, и в итоге они появились в открытом доступе позже, чем данные обычных участковых избирательных комиссий. Из 15 московских одномандатных округов в восьми, где лидировали оппозиционные кандидаты, поменялись победители.


КПРФ отказалась признать результаты электронного голосования в Москве. В Москве прошла акция протеста против фальсификаций на прошедших выборах в Госдуму, в ней приняли участие несколько сотен человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что в России в период с 17 по 19 сентября проходило голосование на выборах депутатов Госдумы. Страна-агрессор проводила голосование и на территории временно оккупированного украинского Крыма. Ряд стран мира не признали проведение Россией голосования в Крыму.

Источник: Ракурс


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