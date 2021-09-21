Выборы в России. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n160479-vybory-v-rossii-kakie-partii-proshli-v-gosdumu.html

Ракурс

Выборы в России завершились — в Госдуму прошли пять партий, среди которых появилась одна новая.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России объявила, что обработала все 100% бюллетеней. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По предварительным итогам, голоса распределились таким образом:

«Единая Россия» — 49,8% голосов;

КПРФ — 19%;

ЛДПР — 7,5%;

«Справедливая Россия» — 7,5%;

«Новые люди» — 5,32%.

Партия «Новые люди» стала первой новой партией, которая зашла в Госдуму после 2003 года. Явка на выборах составила всего около 52%. Окончательные итоги будут подведены в пятницу — 24 сентября. Партия Путина «Единая Россия» сохранит конституционное большинство, получив не менее 300 мест в нижней палате российского парламента.

Во время голосования зафиксировали значительные нарушения — больше всего подозрений у наблюдателей и оппозиции вызвала процедура дистанционного электронного голосования. Публикация результатов этого голосования откладывалась, и в итоге они появились в открытом доступе позже, чем данные обычных участковых избирательных комиссий. Из 15 московских одномандатных округов в восьми, где лидировали оппозиционные кандидаты, поменялись победители.

КПРФ отказалась признать результаты электронного голосования в Москве. В Москве прошла акция протеста против фальсификаций на прошедших выборах в Госдуму, в ней приняли участие несколько сотен человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что в России в период с 17 по 19 сентября проходило голосование на выборах депутатов Госдумы. Страна-агрессор проводила голосование и на территории временно оккупированного украинского Крыма. Ряд стран мира не признали проведение Россией голосования в Крыму.