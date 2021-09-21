Ряд стран мира не признали проведение Россией выборов в оккупированном Крыму, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n160468-vybory-v-rossii-kakie-strany-ne-priznali-golosovanie-v-okkupirovannom-krymu.html

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В России в период с 17 по 19 сентября проходило голосование на выборах депутатов Госдумы. Страна-агрессор проводила голосования и на территории временно оккупированного украинского Крыма.

Ряд стран мира не признали проведение Россией голосования в Крыму,

Так, соответствующее заявление сделал МИД Турции.

Турция поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконной аннексию Крыма. Соответственно, результаты выборов в Государственную Думу России, которые состоялись 17−19 сентября 2021 года также в Крыму, не имеют юридической силы для Турции, — говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Твиттере.

Также о непризнании выборов в Крыму заявил МИД Польши.

МИД считает незаконным проведение «выборов» на Крымском полуострове, незаконно оккупированном Российской Федерацией. Оно также осуждает массовую выдачу российских паспортов гражданам Украины и организацию электронного голосования на Донбассе, — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Не признали проведение выборов в российскую Госдуму в оккупированном Крыму и в Госдепе США.

Мы не признаем проведения выборов в Государственную думу России на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, — отмечается в заявлении ведомства.

Также проведение выборов в российскую Госдуму в оккупированном Крыму не признало Министерство иностранных дел Великобритании.

Мы осуждаем проведение этих выборов на суверенной территории Украины и повторяем, что аннексия Крыма Россией в марте 2014 года была незаконной и нелегитимной и остается такой до сих пор, — подчеркивают в ведомстве.

Ранее также о непризнании результатов российских выборов в Крыму заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.