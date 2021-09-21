Выборы в России — какие страны не признали голосование в оккупированном Крымуhttps://racurs.ua/n160468-vybory-v-rossii-kakie-strany-ne-priznali-golosovanie-v-okkupirovannom-krymu.htmlРакурс
В России в период с 17 по 19 сентября проходило голосование на выборах депутатов Госдумы. Страна-агрессор проводила голосования и на территории временно оккупированного украинского Крыма.
Ряд стран мира не признали проведение Россией голосования в Крыму,
Так, соответствующее заявление сделал МИД Турции.
Турция поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконной аннексию Крыма. Соответственно, результаты выборов в Государственную Думу России, которые состоялись 17−19 сентября 2021 года также в Крыму, не имеют юридической силы для Турции, — говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Твиттере.
Также о непризнании выборов в Крыму заявил МИД Польши.
МИД считает незаконным проведение «выборов» на Крымском полуострове, незаконно оккупированном Российской Федерацией. Оно также осуждает массовую выдачу российских паспортов гражданам Украины и организацию электронного голосования на Донбассе, — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Не признали проведение выборов в российскую Госдуму в оккупированном Крыму и в Госдепе США.
Мы не признаем проведения выборов в Государственную думу России на суверенной украинской территории и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, — отмечается в заявлении ведомства.
Также проведение выборов в российскую Госдуму в оккупированном Крыму не признало Министерство иностранных дел Великобритании.
Мы осуждаем проведение этих выборов на суверенной территории Украины и повторяем, что аннексия Крыма Россией в марте 2014 года была незаконной и нелегитимной и остается такой до сих пор, — подчеркивают в ведомстве.
Ранее также о непризнании результатов российских выборов в Крыму заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.
Крым — это Украина. Мы также обеспокоены тем, что жителям неподконтрольных Киеву украинских территорий на Донбассе выдавали российские паспорта, чтобы они голосовали на этих выборах. Это противоречит Минским соглашениям, — заявил он во время брифинга.