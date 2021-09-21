Низка країн світу не визнали проведення Росією виборів в окупованому Криму, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n160468-vybory-u-rosiyi-yaki-krayiny-ne-vyznaly-golosuvannya-v-okupovanomu-krymu.html

Ракурс

У Росії в період з 17 по 19 вересня відбувалося голосування на виборах депутатів Держдуми. Країна-агресор проводила голосування і на території тимчасово окупованого українського Криму.

Низка країн світу не визнали проведення Росією голосування в Криму,

Так, відповідну заяву зробило МЗС Туреччини.

Туреччина підтримує територіальну цілісність України і не визнає незаконну анексію Криму. Відповідно, результати виборів до Державної Думи Росії, що відбулися 17−19 вересня 2021 року також у Криму, не мають юридичної сили для Туреччини, — йдеться у заяві, опублікованій на сторінці відомства у Твіттері.

Також про невизнання виборів у Криму заявило МЗС Польщі.

МЗС вважає незаконним проведення «виборів» на Кримському півострові, незаконно окупованому Російською Федерацією. Воно також засуджує масову видачу російських паспортів громадянам України та організацію електронного голосування на Донбасі, — йдеться в заяві прес-служби відомства.

Не визнали проведення виборів до російської Держдуми в окупованому Криму і в Держдепі США.

Ми не визнаємо проведення виборів до Державної думи Росії на суверенній українській території і підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, — наголошується в заяві відомства.

Також проведення виборів до російської Держдуми в окупованому Криму не визнало Міністерство закордонних справ Британії.

Ми засуджуємо проведення цих виборів на суверенній території України та повторюємо, що анексія Криму Росією у березні 2014 року була незаконною й нелегітимною та залишається такою досі, — наголошують у відомстві.

Раніше також про невизнання результатів російських виборів у Криму заявив речник Єврокомісії Петер Стано.