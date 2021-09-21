Рада зайнялася держбюджетом-2022, скріншот відео

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Верховна Рада 21 вересня зібралася на пленарне засідання. Депутатам уряд представить проект закону про державний бюджет України на 2022 рік.

У Раді виступить міністр фінансів Сергій Марченко. Засідання парламенту сьогодні проводить перший віце-спікер Руслан Стефанчук, оскільки голова парламенту Дмитро Разумков перебуває на самоізоляції.

Бюджет на наступний рік уряд 15 вересня передав на розгляд Ради. Гроші зокрема хочуть виділити на створення президентського університету та перепис населення.

Якщо порівняти з торішнім бюджетом, видатки хочуть збільшити майже на 100 млрд — до 1,441 трлн грн.

Чимало грошей наступного року державі доведеться витратити на борги. Погасити треба буде 393 млрд, а ще 181 млрд грн піде на обслуговування. Ці 393 мільярди не закладені у видатки бюджету, їх просто знову позичать.

До Пенсійного фонду з держбюджету спрямують 200 млрд грн. Натомість загальний бюджет фонду — 532 млрд. Тобто власних надходжень фонду катастрофічно не вистачає, щоб виконати свої зобов’язання.

Більшість правоохоронних органів та відомств мають отримати більше фінансування, ніж цьогоріч. Виняток — Міністерство внутрішніх справ, якому дістанеться на 69 млн менше. Це символічне зменшення на 0,07%, адже загальний бюджет відомства — понад 98 млрд. Раніше бюджет МВС збільшувався з року в рік.

СБУ отримає плюс один мільярд фінансування проти минулого року — загалом 16 млрд грн.