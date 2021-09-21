Викладач продовжив вести лекцію під час стрілянини в Пермі

https://racurs.ua/ua/n160466-strilyanyna-v-permi-vykladach-pid-chas-napadu-prodovjyv-vesty-lekciu.html

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Стрілянина в Пермі забрала життя восьми людей. Один з лекторів Пермського державного університету під час масового розстрілу в стінах вузу продовжив вести заняття.

У момент нападу професор кафедри російської мови та стилістики Олег Сиромятніков читав курс з історії російської літератури. Про це повідомляє портал 59.RU.

В аудиторію забігла матір однієї зі студенток, проте він висловив невдоволення тим, що його перервали.

Чи не хочете вчитися — не вчіться, я вас змусити не можу тут насильно. Звичайно, краще б хтось з автоматом зайшов і змусив — це було б прикольно, — сказав Сиромятніков.

Заняття закінчилися, коли співробітники ОМОН почали евакуацію. За словами студентів, силовики «були в шоці» від побаченого. Пізніше лектор пояснив, що діяв за вказівкою декана.

Я зберігав спокій і продовжував лекцію. Було б краще, якби в аудиторії почалася паніка? — прокоментував він.



Нагадаємо, стрілянина в Пермському університеті відбулася у понеділок, 20 вересня. 18-річний стрілець Тимур Бекмансуров, який вбив вісьмох людей, помер в лікарні під час операції. Спочатку повідомлялося, що злочинець був ліквідований під час затримання, проте стало відомо, що підозрюваний вижив і у важкому стані був доставлений в лікарню.

Джерело:59.RU