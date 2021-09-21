Преподаватель продолжил вести лекцию во время стрельбы в Перми. Фото: Следственный комитет РФ

https://racurs.ua/n160466-strelba-v-permi-prepodavatel-vo-vremya-napadeniya-prodoljil-vesti-lekciu.html

Ракурс

Стрельба в Перми унесла жизни восьмерых человек. Один из лекторов Пермского государственного университета во время массового расстрела в стенах вуза продолжил вести занятия.

В момент нападения профессор кафедры русского языка и стилистики Олег Сыромятников читал курс по истории русской литературы. Об этом сообщает портал 59.RU.

В аудиторию вбежала мать одной из студенток, однако он выразил недовольство тем, что его прервали.

Не хотите учиться — не учитесь, я вас заставить не могу здесь насильно. Конечно, лучше бы кто-то с автоматом зашел и заставил — это было бы прикольно, — сказал Сыромятников.

Занятия прервались, когда сотрудники ОМОН начали эвакуацию. По словам студентов, силовики «оказались в шоке» от увиденного. Позднее лектор объяснил, что действовал по указанию декана.

Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника? — прокомментировал он.



Напомним, стрельба в Пермском университете произошла в понедельник, 20 сентября. 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров, который убил восьмерых человек, умер в больнице во время операции. Изначально сообщалось, что преступник был ликвидирован при задержании, однако стало известно, что подозреваемый выжил и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Источник: 59.RU