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Ракурс
Преподаватель продолжил вести лекцию во время стрельбы в Перми. Фото: Следственный комитет РФ

Стрельба в Перми — преподаватель во время нападения продолжил вести лекцию

21 сен 2021, 10:27
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Стрельба в Перми унесла жизни восьмерых человек. Один из лекторов Пермского государственного университета во время массового расстрела в стенах вуза продолжил вести занятия.

В момент нападения профессор кафедры русского языка и стилистики Олег Сыромятников читал курс по истории русской литературы. Об этом сообщает портал 59.RU.

В аудиторию вбежала мать одной из студенток, однако он выразил недовольство тем, что его прервали.

Не хотите учиться — не учитесь, я вас заставить не могу здесь насильно. Конечно, лучше бы кто-то с автоматом зашел и заставил — это было бы прикольно, — сказал Сыромятников.

Занятия прервались, когда сотрудники ОМОН начали эвакуацию. По словам студентов, силовики «оказались в шоке» от увиденного. Позднее лектор объяснил, что действовал по указанию декана.

Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника? — прокомментировал он.


Напомним, стрельба в Пермском университете произошла в понедельник, 20 сентября. 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров, который убил восьмерых человек, умер в больнице во время операции. Изначально сообщалось, что преступник был ликвидирован при задержании, однако стало известно, что подозреваемый выжил и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Источник: 59.RU

Источник: Ракурс


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