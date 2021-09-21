Рада занялась госбюджетом-2022, скриншот видео

https://racurs.ua/n160467-rada-zanyalas-gosbudjetom-2022-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада 21 сентября собралась на пленарное заседание. Правительство представит депутатам проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Планируется, что в Раде выступит министр финансов Сергей Марченко. Заседание Рады сегодня проводит первый вице-спикер Руслан Стефанчук, поскольку председатель парламента Дмитрий Разумков находится на самоизоляции.

Бюджет на следующий год правительство 15 сентября передало на рассмотрение Рады. Кроме других расходов, деньги хотят выделить на создание президентского университета и перепись населения.

Если сравнить с прошлогодним бюджетом, расходы хотят увеличить почти на 100 млрд — до 1,441 трлн грн.

Немало денег в следующем году государству придется потратить на долги. Погасить надо будет 393 млрд, а еще 181 млрд грн пойдет на обслуживание. Эти 393 млрд не заложены в расходы бюджета, их просто снова займут.

В Пенсионный фонд из госбюджета направят 200 млрд грн. Общий бюджет фонда — 532 млрд. Собственных поступлений фонда катастрофически не хватает, чтобы выполнить свои обязательства.

Большинство правоохранительных органов и ведомств должны получить большее финансирование, чем в этом году. Исключение — Министерство внутренних дел, которому достанется на 69 млн меньше. Это символическое уменьшение на 0,07%, ведь общий бюджет ведомства — более 98 млрд. Ранее бюджет МВД увеличивался из года в год.

Планируется, что СБУ получит плюс один миллиард финансирования по сравнению с прошлым годом — всего 16 млрд грн.