Том Круз, фото: РИА «Новости»

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Ракурс

Культовый автомобиль Porsche, в котором известный американский актер и режиссер Том Круз снимался в фильме «Рискованный бизнес» 1983 года, продали за рекордную сумму.

Автомобиль Porsche 928 1979 года выпуска на аукционе Barrett-Jackson в Хьюстоне (США) продали за 1,98 млн долл. США. Аналогичные модели машин обычно продаются не более чем за 100 тыс. долл. Об этом сообщает издание FoxNews.

Имя покупателя не раскрывается.

Этот автомобиль оснащен 4,5-литровом двигателем V8 мощностью 240 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. Салон авто обит натуральной коричневой кожей, а его кузов окрашен в бронзовый цвет.

Известно, что именно на этой машине Круз учился управлять механической коробкой передач для съемок фильма «Рискованный бизнес», после которого он получил всемирную известность. Сцена погони из картины стала одной из самых известных автомобильных сцен в истории современного кино.

Это авто стало одним из четырех, которые появились на камеру и служили так называемым «автомобилем-героем» для внешних съемок с Крузом за рулем. Еще один был продан за пределы США много лет назад, и никаких сведений об этом не осталось. Автомобиль, который в ходе съемок оказался в озере Мичиган, был просто кузовом без двигателя или трансмиссии.

Источник: FoxNews