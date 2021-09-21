Том Круз, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n160478-kultovyy-avtomobil-toma-kruza-prodaly-za-rekordnu-sumu-foto.html

Ракурс

Культовий автомобіль Porsche, в якому відомий американський актор і режисер Том Круз знімався у фільмі «Ризикований бізнес» 1983 року, продали за рекордну суму.

Автомобіль Porsche 928 1979 року випуску на аукціоні Barrett-Jackson в Х’юстоні (США) продали за 1,98 млн дол. США. Аналогічні моделі машин зазвичай продаються не більше ніж за 100 тис. дол. Про це повідомляє видання FoxNews.

Ім’я покупця не розкривається.

Цей автомобіль оснащений 4,5-літровому двигуном V8 потужністю 240 кінських сил і п’ятиступінчастою механічною коробкою передач. Салон авто оббитий натуральною коричневою шкірою, а його кузов пофарбований в бронзовий колір.

Відомо, що саме на цій автівці Круз вчився керувати механічною коробкою передач для зйомок фільму «Ризикований бізнес», після якого він здобув усесвітню популярність. Сцена погоні з картини стала однією з найвідоміших автомобільних сцен в історії сучасного кіно.

Це авто стало одним з чотирьох, які з’явилися на камеру і служили так званим «автомобілем-героєм» для зовнішніх зйомок з Крузом за кермом. Ще один був проданий за межі США багато років тому, і жодних відомостей про це не залишилося. Автомобіль, який у ході зйомок опинився в озері Мічиган, був просто кузовом без двигуна або трансмісії.

Джерело: FoxNews