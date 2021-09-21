Причину смерті студента після вакцинації назвали в МОЗ. Фото: istock

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Смерть після вакцинації від коронавірусу стала резонансною подією. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) встановили попередню причину загибелі 19-річного студента в місті Буча.

Хлопцю стало зле 13 вересня після щеплення вакциною виробника Pfizer-BioNTech. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За результатами експертизи з’ясувалося, що молодий хлопець помер від серцево-легеневої недостатності, набряку легень та гострої коронарної недостатності.

Повідомляється, що наразі є підстави для проведення додаткових досліджень, з цією метою вилучено матеріал для подальшої гістологічної та токсикологічної експертизи.

Остаточна причина смерті буде встановлена після отримання результатів лабораторних досліджень матеріалів орієнтовно в місячний термін, — додали в МОЗ.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Київщині після щеплення вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19 помер 19-річний студент Українського гуманітарного інституту (УГІ) Володимир Сало.

13 вересня о 15.05 студент отримав щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer-BioNTech. З цього ж флакону було щеплено ще п’ять людей, усі вони почуваються добре. Протягом 30 хвилин медичного нагляду після вакцинації в хлопця скарг на самопочуття не було.