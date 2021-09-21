Затримали танкіста ДНР, який шукав роботу в Україні

Затримали танкіста ДНР, який шукав роботу в Україніhttps://racurs.ua/ua/n160476-zatrymaly-tankista-dnr-yakyy-shukav-robotu-v-ukrayini.htmlРакурс
Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру учаснику незаконних збройних формувань так званої ДНР.
Зловмисника затримали військовослужбовці ООС під час спроби приховано перетнути лінію розмежування. Про це повідомили у прес-службі СБУ.
За даними слідства, зловмисник у 2016 році приєднався до лав незаконних збройних формувань. Там він був призначений механіком-водієм танку угруповання бойовиків.
Згодом чоловік вирішив повернутися на підконтрольну українській владі територію для пошуку роботи. Зараз він перебуває під вартою, триває розслідування.
Затриманому повідомлено про підозру за ст. 258−3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, СБУ нещодавно затримала бойовика, який у 2014 році він брав учать у штурмі та захопленні адміністративної будівлі управління СБУ в Луганській області.