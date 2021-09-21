Задержан танкист ДНР, который искал работу в Украине. Фото: pmg.ua

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР.

Злоумышленника задержали военнослужащие ООС при попытке скрыто пересечь линию разграничения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, злоумышленник в 2016 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Там он был назначен механиком-водителем танка группировки боевиков.

Впоследствии мужчина решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию для поиска работы. Сейчас он находится под стражей, ведется расследование.

Задержанному сообщено о подозрении по ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ недавно задержала боевика, который в 2014 году он принимал участие в штурме и захвате административного здания управления СБУ в Луганской области.