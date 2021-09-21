Вулкан на Канарах. Фото: Gismeteo

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Ракурс

Извержение вулкана на Канарах разрушило сотни домов — туристов и местных массово эвакуируют.

Потоки лавы поглотили леса, расплавленная порода достигла Атлантического океана в малонаселенной области Ла-Пальмы. Об этом сообщает Gismeteo.

Дрон успел заснять уникальные кадры — два языка черной лавы оставили разрушительную полосу в ландшафте, когда продвигались вниз по западному склону вулкана к морю.

С курорта в Ла-Пальма эвакуировали около 360 туристов, они доставлены на лодке на близлежащий остров Тенерифе. В общей сложности отели покинули более 500 туристов. Местные власти отмечают, что ущерб от извержения будет значительным.

Лава уже добралась до элитных жилых домов и уничтожила более сотни зданий богачей. Скорость движения раскаленной магмы достигает 700 м/ч, ее температура более 1 тыс. градусов по Цельсию. Ученые опасаются, что лава может добраться до Атлантического океана, и в этом случае при контакте с соленой водой произойдут взрывы и выбросы вредных газов.

Напомним, ранее мы сообщали, что вулкан Камбре-Вьеха на острове Ла-Пальма начал извержение в воскресенье, 19 сентября. До начала извержения вулкан на Канарских островах больше недели проявлял сейсмическую активность — за неделю вулканологи зафиксировали более 22 тыс. подземных толчков на вулканической гряде. Это первое извержение вулкана Камбре-Вьеха с 1971 года.

Источник: Gismeteo