Совет судей на месяц оттянул старт перезагрузки Высшего совета правосудия

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Совет судей Украины 21 сентября единогласно утвердил Положение о проведении отбора на должность члена Этического совета Высшего совета правосудия (ВСП).

На основе этого документа будет формироваться список кандидатов от судей страны в первый состав Этического совета по квоте Совета судей Украины (ССУ).

Также Совет судей объявил о начале проведения отбора на должность члена Этического совета и перенес крайний срок для предоставления кандидатами документов для участия в отборе — с 22 сентября на 21 октября, сообщила пресс-служба ССУ.

За положение и сроки подачи документов проголосовали все присутствующие 27 членов Совета судей.

Таким образом Совет судей выполнил один из базовых законов судебной реформы — «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП».

Этот орган судейского самоуправления должен был до 13 сентября делегировать своих кандидатов в Этический совет, чтобы очистить ВСП. Впрочем, закон не требует от Совета судей принимать какие-либо положения.

Совет судей еще в августе должна была решить, как делегировать судей в Этический совет. Но он делал вид, что формирование совета его не касается. Теперь же, когда все сроки пропущены, Совет судей еще весь октябрь будет ждать кандидатуры, а затем снова сможет провалить голосование. Такие действия являются затягиванием времени и не способствует очистке ВСП от нечестных членов. Ответственность за затягивание и вероятный срыв судебной реформы несет лично председатель Совета судей Богдан Монич, — заявил менеджер по адвокации Фонда DEJURE Степан Берко.



Напомним, на заседании 13 сентября Совет судей не поддержал ни одного из четырех кандидатов, изъявивших желание стать членами Этического совета, призванного очистить Высший совет правосудия.

Отказ Совета судей Украины назначить украинских судей грозит сорвать выполнение обещания о проведении реальной судебной реформе в Украине. Об этом 16 сентября заявил представитель Государственного департамента США. Президент Украины по этому поводу собирал на Банковой судей, нардепов и послов.