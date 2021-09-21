Тысячи частных спутников закроют ночное небо

https://racurs.ua/n160473-chastnye-sputniki-zakrout-zvezdy-na-nochnom-nebe-detali.html

Ракурс

Флотилии частных спутников, вращающихся вокруг Земли, в ближайшие несколько лет станут хорошо заметными с Земли, иногда в течение всей ночи.

Ранее считалось, что это будет мешать прежде всего астрономам осуществлять наблюдение за небесными объектами, однако проведенное учеными моделирование показывает, что даже обычные люди, наблюдая за небом невооруженным глазом, уже не будут видеть привычную картину созвездий. Об этом говорится в статье, опубликованной на сервисе препринтов arXiv.org.

Дело в том, что плоские гладкие поверхности спутников могут отражать солнечный свет, в зависимости от их положения на небе.

Без резкого уменьшения отражательной способности или значительно меньшего количества спутников на орбите они существенно изменят ночное небо во всем мире, — подчеркивают ученые.

К такому выводу исследователи пришли, проведя моделирование с использованием общедоступных данных о планах запуска спутников четырьмя компаниями — SpaceX Starlink, Amazon Kuiper, OneWeb и StarNet/GW, которые подали соответствующие документы в Федеральную комиссию связи США и Международный союз телекоммуникаций.

В представленных этими компаниями заявках подробно описаны ожидаемые высоты и углы орбиты 65 тыс. спутников, которые могут быть запущены в течение следующих нескольких лет.

Отмечается, что, согласно результатам моделирования, изменения в ночном небе будут неодинаковыми для различных точек земного шара — места, которые больше всего пострадают от будущих роев спутников, расположены на параллелях 50° северной и 50° южной широты, которые пересекают нижнюю часть Канады, большую часть Европы, Казахстан и Монголию, а также южные края Чили и Аргентины.