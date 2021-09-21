Тисячі приватних супутників вкриють нічне небо

https://racurs.ua/ua/n160473-pryvatni-suputnyky-zakryut-zori-na-nichnomu-nebi.html

Ракурс

Флотилії приватних супутників, що обертаються навколо Землі, у найближчі кілька років стануть добре помітними із Землі, іноді протягом всієї ночі.

Раніше вважалося, що це заважатиме передусім астрономам здійснювати спостереження за небесними об'єктами, проте проведене ученими моделювання показує, що навіть звичайні люди, спостерігаючи за небом неозброєними оком, вже не бачитимуть звичну картину сузір’їв. Про це йдеться у статті, опублікованій на сервісі препринтів arXiv.org.

Річ у тім, що плоскі гладкі поверхні супутників можуть відображати сонячне світло, залежно від їхнього положення на небі.

Без різкого зменшення відбивної здатності або значно меншої кількості супутників на орбіті вони істотно змінять нічне небо у всьому світі, — наголошують учені.

Такого висновку дослідники дійшли, провівши моделювання з використанням загальнодоступних даних щодо планів запуску супутників чотирма компаніями — SpaceX Starlink, Amazon Kuiper, OneWeb і StarNet/GW, які подали відповідні документи у Федеральну комісію зв’язку США і Міжнародний союз телекомунікацій.

У поданих цими компаніями заявках детально описані очікувані висоти і кути орбіти 65 тис. супутників, які можуть бути запущені протягом наступних кількох років.

Зазначається, що, згідно з результатами моделювання, зміни в нічному небі будуть неоднаковими для різних точок земної кулі — місця, які найбільше постраждають від майбутніх роїв супутників, розташовані на паралелях 50° північної і 50° південної широти, які перетинають нижню частину Канади, більшу частину Європи, Казахстан і Монголію, а також південні краї Чилі та Аргентини.

Джерело: arXiv.org