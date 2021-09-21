Кличко назначит своим заместителем человека из команды Авакова. Фото: ua-football.com

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Виталий Кличко, мэр Киева планирует назначить своим заместителем Андрея Крищенко — бывшего главу киевской Нацполиции. Это произойдет во время сессии Киевсовета 23 сентября.

Предложение городского головы Киева генерал Крищенко принял сразу. О таких планах мэра сообщает издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

Новое назначение должно усилить команду Кличко, а также указывает на близость позиций экс-министра внутренних дел Арсена Авакова и мэра столицы.

Без благословления бывшего главы МВД Андрей Крищенко мог бы и не принять предложение опального мэра. Уж слишком тесно в восприятии Банковой сплетены имена Авакова и Крищенко, — пишет издание.

Заместитель-силовик необходим Кличку для коммуникации с правоохранителями, которые за последнее время открыли ряд дел против команды мэра. Как известно, обыски периодически проходят не только в КГГА, но и на коммунальных предприятиях Киева.

Только в 2021 году правоохранители объявили подозрение 32 должностным лицам КП и 10 чиновникам КГГА. В то же время начиная с 2019 года, подозрения объявили 120 чиновникам команды мэра Виталия Кличко. 53 уголовных производства переданы в суд.

Напомним, ранее мы сообщали, что Андрей Крищенко, начальник главного управления Национальной полиции в Киеве, подтвердил свое увольнение. Рапорт об отставке удовлетворили во вторник, 10 августа.

Источник: ZN.UA