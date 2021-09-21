Кличко призначить своїм заступником людину з команди Авакова. Фото: ua-football.com

https://racurs.ua/ua/n160472-klychko-pryznachyt-svoyim-zastupnykom-ludynu-z-komandy-avakova-zmi.html

Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва, планує призначити своїм заступником Андрія Крищенка — колишнього очільника київської Нацполіції. Це станеться під час сесії Київради 23 вересня.

Пропозицію міського голови Києва генерал Крищенко прийняв відразу. Про такі плани мера повідомляє видання ZN.UA з посиланням на власні джерела.

Нове призначення має посилити команду Кличка, а також вказує на прихильність екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до мера столиці.

Без благословення колишнього глави МВС Андрій Крищенко міг би й не прийняти пропозицію опального мера. Надто вже тісно у сприйнятті Банкової сплетені імена Авакова і Крищенка, — пише видання.

Заступник-силовик необхідний Кличку для комунікації з правоохоронцями, які за останній час відкрили низку справ проти команди мера. Як відомо, обшуки періодично відбуваються не лише в КМДА, але й на комунальних підприємствах Києва.

Лише у 2021 році правоохоронці оголосили підозру 32 посадовим особам КП і 10 чиновникам КМДА. Водночас починаючи з 2019 року, підозри оголосили 120 чиновникам команди мера Віталія Кличка. 53 кримінальних провадження передані до суду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Андрій Крищенко, начальник головного управління Національної поліції в Києві, підтвердив своє звільнення. Рапорт про відставку задовільнили у вівторок, 10 серпня.

Джерело: ZN.UA