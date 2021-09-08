У Кличка відбирають посаду голови КМДА. Фото: championat.com

https://racurs.ua/ua/n159820-u-klychka-vidbyraut-posadu-golovy-kmda-u-radi-reinkarnuvaly-zakon-pro-stolycu.html

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Конфлікт Офісу президента (ОП) з Віталієм Кличком, мером Києва, продовжується. ОП прискорюється із законним варіантом розділення повноважень глави КМДА та мера Києва.

Депутати отримали команду Банкової прискорити підготовку відповідного закону до другого читання, пише «Дзеркало тижня».

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування має терміново повернутися до повторного розгляду законопроекту 2143−3, відомого як проект закону «Про столицю».

Згідно з інформацією на сайті парламенту, цей комітет має зібратися 8 вересня о 14.30. У порядку денному законопроекту про столицю нема.

Нині, відповідно до законодавства, очолювати Київську міську державну адміністрацію може тільки людина, обрана столичним мером. Це кілька разів було підтверджено і рішеннями Конституційного суду.

Як відомо, голова КМДА має реальну виконавчу владу в Києві, тоді як мер займається міськрадою і виконує представницькі функції.

Законопроект «Про місто Київ — столицю України» ініціювала група депутатів включно з чинним міністром культури Олександром Ткаченком у вересні 2019 року. Тоді ж вперше постало питання про зміщення Кличка.

Цей закон має на меті розділити посади мера і голови КМДА, а також утворити новий виконавчий орган — Київський магістрат. Після 2019 року законопроект «Про столицю» парламентом не розглядався.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що «не чіпляється за крісло», однак розділення посад може привести до хаосу в столиці. Мер нагадав, що Конституційний суд тричі приймав рішення про те, що обраний киянами міський голова повинен бути призначений головою КМДА.

Джерело: «Дзеркало тижня»