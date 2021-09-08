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Ракурс
У Кличко отбирают должность председателя КГГА. Фото: championat.com

У Кличко отбирают должность председателя КГГА — закон реинкарнировали в Раде

8 сен 2021, 09:47
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Конфликт Офиса президента (АП) с Виталием Кличко, мэром Киева, продолжается. ОП ускоряется с законным вариантом разделения полномочий главы КГГА и мэра Киева.

Депутаты получили команду Банковой ускорить подготовку соответствующего закона ко второму чтению, пишет «Зеркало недели».

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства должен срочно вернуться к повторному рассмотрению законопроекта 2143−3, известного как проект закона «О столице».

Согласно информации на сайте парламента, этот комитет должен собраться 8 сентября в 14.30. В повестке дня законопроекта о столице нет.

Сейчас, согласно законодательству, возглавлять Киевскую городскую государственную администрацию может только человек, избранный столичным мэром. Это несколько раз было подтверждено и решениями Конституционного суда.

Как известно, глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве, тогда как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

Законопроект «О Киеве — столице Украины» инициировала группа депутатов, включая действующего министра культуры Александра Ткаченко в сентябре 2019 года. Тогда же впервые подняли вопрос о смещении Кличко.

Этот закон предусматривает разделение должности мэра и главы КГГА, а также создание нового исполнительного органа — Киевского магистрата. После 2019 года законопроект «О столице» парламентом не рассматривался.


Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко заявлял, что «не цепляется за кресло», однако разделение должностей может привести к хаосу в столице. Мэр напомнил, что Конституционный суд трижды принимал решение о том, что избранный киевлянами городской голова должен быть назначен главой КГГА.

Источник: «Зеркало недели»

Источник: Ракурс


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