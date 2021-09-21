Сестра Сенцова назвала жизнь в Украине «адом» и собралась в Россию

Пост Каплан. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n160471-sestra-sencova-nazvala-jizn-v-ukraine-adom-i-sobralas-v-rossiu.html

Ракурс

Наталья Каплан (Кочнева), двоюродная сестра экс-политзаключенного Кремля Олега Сенцова, грубо высказалась об Украине и заявила, что собирает чемоданы в Россию.

Она пожаловалась на то, что ее использовали только как сестру Сенцова. Соответствующую серию постов она опубликовала в Facebook.

После того как пользователи соцсети начали реагировать на сообщение и оставлять комментарии, Наталья Каплан объяснила причины своего поступка — по ее словам, ей все время пользовались, она здесь чужая. Журналистка добавила, что она «перепутала туризм с эмиграцией».

На замечание журналистки «Радио Свобода» Ирины Ромалийской о том, что Каплан оскорбляет многих людей, бывшая россиянка ответила, что ей наср*ть, что она кого-то обижает. При этом Каплан пожаловалась на свое материальное положение.

Здесь у меня даже самого необходимого нет, попрошайничать я не умею и для меня это унизительно, а зарабатывать я могу только не будучи сестрой Сенцова, а в Украине это невозможно, здесь на каждом углу требуют или взятку, или кумовство, — заявила она.

На комментарий журналистки Ольги Мусафировой, которая призвала Олега Сенцова отреагировать на заявления сестры, Каплан ответила: «А как вы отреагируете, если я скажу, что больше не сестра Олега Сенцова?».

В соцсетях подозревают, что учетную запись Каплан взломали. Также резкие заявления сестры Сенцова объясняют действием алкоголя. Олег Сенцов еще не реагировал на заявления двоюродной сестры, поскольку находится на презентации своего нового фильма.

Наталья Кочнева — журналистка, двоюродная сестра кинорежиссера Олега Сенцова. До 2016−2017 годов жила в Москве. После ареста Олега Сенцова Наталья развернула правозащитную деятельность, участвовала во многих акциях в Украине, международных мероприятиях.

В 2017 году переехала в Киев, где долгое время не могла получить украинское гражданство. По состоянию на декабрь 2018 года Кочнева имела просроченный вид на жительство. В мае 2019 года указом президента Петра Порошенко Наталья Кочнева-Каплан получила украинское гражданство и очень радовалась этому, делилась планами выучить украинский язык.

В 2020 году в интервью она рассказала, что гордится Украиной и украинцами. Известно, что после освобождения Сенцова из российского плена Наталья Каплан оказалась в больнице с депрессией и эмоциональным выгоранием. Она искренне делилась своими переживаниями и признавалась, что имеет проблемы с алкоголем.