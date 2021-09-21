Сестра Сенцова назвала життя в Україні «пеклом» та зібралася в Росію

Допис Каплан. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n160471-sestra-sencova-nazvala-jyttya-v-ukrayini-peklom-ta-zibralasya-v-rosiu.html

Ракурс

Наталія Каплан (Кочнєва), двоюрідна сестра екс-політв'язня Кремля Олега Сенцова, грубо висловилася про Україну та заявила, що збирає валізи до Росії.

Вона поскаржилася на те, що її використовували лише як сестру Сенцова та на брак коштів. Відповідну серію дописів вона опублікувала у Facebook.

Після того, як користувачі соцмережі почали реагувати на допис та залишати коментарі, Наталія Каплан пояснила причини свого вчинку — за її словами, весь час нею користувалися, вона тут чужа. Журналістка додала, що вона «переплутала туризм з еміграцією».

На зауваження журналістки «Радіо Свобода» Ірини Ромалійської про те, що Каплан ображає багатьох людей, колишня росіянка відповіла, що їй поср*ти, що вона когось ображає. При цьому Каплан поскаржилася на своє матеріальне становище.

Тут у мене навіть найнеобхіднішого нема, жебрати я не вмію і для мене це принизливо, а заробляти я можу тільки не будучи сестрою Сенцова, а в Україні це неможливо, тут на кожному розі вимагають або хабар, або кумівство, — заявила вона.

На коментар журналістки Ольги Мусафірової, яка закликала Олега Сенцова відреагувати на заяви сестри, Каплан відповіла: «А як ви відреагуєте, якщо я скажу, що більше не сестра Олега Сенцова?».

У соцмережах підозрюють, що обліковий запис Каплан зламали, або пояснюють різкі дописи дією алкоголю. Олег Сенцов ще не реагував на заяви двоюрідної сестри, оскільки перебуває на презентації свого нового фільму.

Наталія Кочнєва — журналістка, двоюрідна сестра кінорежисера Олега Сенцова. До 2016−2017 років жила в Москві. Після арешту Олега Сенцова Наталія розгорнула правозахисну діяльність, брала участь у багатьох акціях в Україні, міжнародних заходах.

У 2017 році переїхала до Києва, де тривалий час не могла отримати українське громадянство. Станом на грудень 2018 року Кочнєва мала прострочену посвідку на тимчасове проживання. У травні 2019 року указом президента Петра Порошенка Наталія Кочнєва-Каплан отримала українське громадянство й дуже раділа з цього приводу, ділилася планами вивчити українську мову.

У 2020 році в інтерв’ю вона розповіла, що пишається Україною й українцями. Відомо, що після звільнення Сенцова з російського ув’язнення Наталя Каплан опинилася в лікарні з депресією й емоційним вигоранням. Вона щиро ділилася своїми переживаннями та зізнавалася, що має проблеми з алкоголем.