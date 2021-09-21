Рада суддів на місяць відтягнула старт перезавантаження Вищої ради правосуддя

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Рада суддів України 21 вересня одноголосно затвердила Положення про проведення добору на посаду члена Етичної ради Вищої ради правосуддя (ВРП).

На основі цього документу формуватиметься список кандидатів від суддів країни до першого складу Етичної ради за квотою Ради суддів України (РСУ).

Також Рада суддів оголосила про початок проведення добору на посаду члена Етичної ради і перенесла крайній термін для подання кандидатами документів для участі в доборі — з 22 вересня на 21 жовтня, повідомила прес-служба РСУ.

За Положення та строки подачі документів проголосували всі присутні — 27 членів Ради суддів.

У такий спосіб Рада суддів виконала один з базових законів судової реформи — «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП».

Цей орган суддівського самоврядування мав до 13 вересня делегувати своїх кандидатів до Етичної ради, що очистити ВРП. Утім, закон не вимагає від ради суддів ухвалювати будь-які положення.

Рада суддів ще в серпні мала вирішити, як делегували суддів до Етичної ради. Натомість, вона робила вигляд, що формування Етичної ради її не стосується. Тепер же, коли всі строки пропущено, Рада суддів ще весь жовтень чекатиме на кандидатури, а потім знову зможе провалити голосування. Такі дії є затягуванням часу і не сприяє очищенню ВРП від недоброчесних членів. Відповідальність за затягування та ймовірний зрив судової реформи несе особисто голова Ради суддів Богдан Моніч, — заявив менеджер з адвокації Фундації DEJURE Степан Берко.



Нагадаємо, на засіданні 13 вересня Рада суддів не підтримала жодного з чотирьох кандидатів, які виявили бажання стати членами Етичної ради, покликаної очистити Вищу раду правосуддя.

Відмова Ради суддів України призначити українських суддів до Етичної ради загрожує зірвати обіцянки про реальну судову реформу в Україні. Про це 16 вересня заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс. Президент України з цього приводу збирав на Банковій суддів, нардепів і послів.